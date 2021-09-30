Кличко звільнив відповідального за Генплан Києва – тягне підготовку вже три роки

Кличко звільнив Броневицького за затягування підготовки Генплану / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко звільнив керівника КО "Інститут Генплану Києва" Сергія Броневицького. Таке рішення прийняв через затягування подачі проєкту Генплану на обговорення громадськості і розгляд Київрадою.

Про це мер заявив під час засідання колегії КМДА.

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Кличко доручив якнайшвидше доопрацювати документ і підготувати його до громадських слухань.

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"Я пам'ятаю, як у 2019 році ви (Броневицький. – Ред.) публічно обіцяли якнайшвидшу підготовку проєкту Генерального плану до громадських слухань і обговорення. Ми тоді презентували основні положення документа на міжнародній конференції. Минулого року були поважні причини – локдаун, карантин. Вже завершується 2021 рік. І знову чуємо обіцянки", – сказав він.

Роботу над Генпланом Кличко доручив головному архітектору Києва Олександру Свистунову і заступнику голови КМДА Петру Оленичу. За його словами, зараз фахівці завершують актуалізацію проєкту Генерального плану міста Києва.

Що вже зробили щодо Генплану:

Розділ, що стосується збереження і охорони історико-культурної спадщини погоджено Міністерством культури.

Матеріали проєкту Генплану направлені до Міністерства розвитку громад і територій України.

Почали вирішувати питання територій спільних інтересів з органами місцевого самоврядування, які представляють інтереси суміжних територіальних громад.

"Ми повинні ухвалити Генплан в інтересах міста та його мешканців, а не в інтересах забудовників. Генеральний план створюється не на рік чи два. Це – глобальне бачення реалізації основних напрямків стратегії розвитку міста. Проєкт того, яким ми бачимо в подальшому розвиток Києва", – підкреслив Кличко.

Що передбачено в проєкті Генплану:

припинення хаотичної забудови столиці;

обмеження висотності забудови в історичному центрі;

контроль за комплексністю забудови;

будівництво станцій метрополітену на Виноградар;

запуск метро на Троєщину;

будівництво вокзалу на Видубичах;

будівництво перехоплюючих паркінгів біля транспортних розв'язок – біля станцій метро і на в'їздах у місто.