Когда в Киев вернется тепло? Прогноз погоды на неделю

Неделя в Киеве будет холодной и со снегом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве в течение недели 24-30 января будет снежной и прохладной. Потепление ожидается только ближе к выходным, тогда температура повысится до +3 в воскресенье.

Об этом сообщает Gismeteo.

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Всю неделю в столице будет облачно. Понедельник и вторник станут холодными – температура будет опускаться до -6 градусов днем и -9 градусов ночью.

В среду и четверг температура воздуха будет составлять -1...-2 градуса. Ночью ожидаются сильные морозы до -8 градусов.

Выходные будут теплыми

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Тепло принесет столице пятница. Днем столбики термометров достигнут +2 градусов тепла. Все выходные пройдут с "плюсовой" температурой. Из-за этого снег превратиться в дожди, которые будут падать все выходные.