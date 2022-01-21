Снова снегопад? Какой будет погода в Киеве на выходных

Ночью температура воздуха может упасть до 5-6 градусов ниже нуля

В столице будет ветрено и снежно / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве в субботу, 22 января, будет морозной и пасмурной. Такая же она сохранится и в воскресенье, 23 января. Синоптики в эти дни прогнозируют ветер со скоростью до 6-11 м/с.

Об этом сообщает Gismeteo.

Реклама

22 января

Ночью и утром температура воздуха будет -3 градуса. Днем немного прогреется до -1, а вечером снова упадет до -5 градусов.

Все время будет пасмурно и снежно. Ветер от 8 до 11 м/с.

Реклама

23 января

В воскресенье похолодает. Ночью и утром прогнозируют -5 градусов. Днем будет -3 градуса, а вечером снова упадет до -6.

Ветер немного утихнет – 4-8 м/с. Небольшие осадки в виде снега будут на протяжении всего дня.