Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🌐 Блинкен vs Лавров 💥 Телефонные террористы 🔔 Угроза войны с Россией 😷 Новая вспышка COVID-19
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Снова снегопад? Какой будет погода в Киеве на выходных

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 января, 21:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ночью температура воздуха может упасть до 5-6 градусов ниже нуля
В столице будет ветрено и снежно
В столице будет ветрено и снежно / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве в субботу, 22 января, будет морозной и пасмурной. Такая же она сохранится и в воскресенье, 23 января. Синоптики в эти дни прогнозируют ветер со скоростью до 6-11 м/с.

Об этом сообщает Gismeteo.

Реклама

22 января

Ночью и утром температура воздуха будет -3 градуса. Днем немного прогреется до -1, а вечером снова упадет до -5 градусов.

Все время будет пасмурно и снежно. Ветер от 8 до 11 м/с.

Реклама

23 января

В воскресенье похолодает. Ночью и утром прогнозируют -5 градусов. Днем будет -3 градуса, а вечером снова упадет до -6.

Ветер немного утихнет – 4-8 м/с. Небольшие осадки в виде снега будут на протяжении всего дня.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Волна "минирований" в Украине. Мы узнали, должны ли спецслужбы выезжать на все вызовы Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак "Омикрон" вытесняет "Дельту"? Какие штаммы "гуляют" по Киеву и кто в опасности Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Снова снегопад? Какой будет погода в Киеве на выходных Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
21 января. Джордж Маршалл. В этот день 65 лет назад президент США Гарри Трумэн назначил госсекретарем страны куратора ядерного проекта, будущего “спасителя Европы" - автора Плана Маршалла…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

7 292

заболело за неделю в Киeвe

+29%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3696

Евро (€)

32.11

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять