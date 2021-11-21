Конец дистанционки. Школьники Киева завтра вернутся за парты

В Киеве с 22 ноября возобновится очное обучение / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве с 22 ноября возобновится очное обучение в учебных заведениях, а также в художественных школах.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram.
С понедельника возобновят образовательный процесс в помещениях учебных заведений всех типов и форм собственности:
- специализированного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования;
- заведений физической культуры и спорта;
- художественных школ и художественных учреждений.
Восстановить очное обучение учреждения могут при соблюдении противоэпидемических требований, установленных правительством для красной зоны.
Коронавирус в Украине
За сутки 20 ноября в Украине зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них заболело детей – 894, медработников – 99).
Также за прошлые сутки:
- госпитализировано – 4048 человек;
- летальных исходов – 377;
- выздоровели – 14 450 человек.
За все время пандемии в Украине проведено 15 542 112 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.
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