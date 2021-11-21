Конец дистанционки. Школьники Киева завтра вернутся за парты

В Киеве с 22 ноября возобновится очное обучение / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с 22 ноября возобновится очное обучение в учебных заведениях, а также в художественных школах.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram.

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С понедельника возобновят образовательный процесс в помещениях учебных заведений всех типов и форм собственности:

специализированного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования;

заведений физической культуры и спорта;

художественных школ и художественных учреждений.

Восстановить очное обучение учреждения могут при соблюдении противоэпидемических требований, установленных правительством для красной зоны.

Коронавирус в Украине

За сутки 20 ноября в Украине зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них заболело детей – 894, медработников – 99).

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Также за прошлые сутки:

госпитализировано – 4048 человек;

летальных исходов – 377;

выздоровели – 14 450 человек.

За все время пандемии в Украине проведено 15 542 112 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.

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