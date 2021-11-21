Кінець дистанційки. Школярі Києва завтра повернуться за парти

У Києві з 22 листопада відновиться очне навчання / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві з 22 листопада відновиться денне навчання у навчальних закладах, а також у художніх школах.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Telegram.
З понеділка відновлять освітній процес у приміщеннях навчальних закладів усіх типів та форм власності:
- спеціалізованої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), професійної вищої, вищої освіти;
- закладів фізичної культури та спорту;
- художніх шкіл та художніх установ.
Відновити очне навчання установи можуть за дотримання протиепідемічних вимог, встановлених урядом для "червоної зони".
Коронавірус в Україні
За добу 20 листопада в Україні зафіксовано 10 635 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них захворіло дітей – 894, медпрацівників – 99).
Також минулої доби:
- госпіталізовано – 4048 людей;
- летальних наслідків – 377;
- одужали – 14 450 людей.
За весь час пандемії в Україні проведено 15 542 112 ПЛР-тестування.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) та Хмельницькій (598) областях.
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