Конфликт или месть? Что стало причиной жуткого убийства супругов под Киевом (видео)

Полиция нашла мужчину, который убил супругов / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 29 января в Киевской области убили семейную пару. Подозреваемого в совершении преступления уже нашли.

Об этом пишет Telegram-канал Киев Оперативный.

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В настоящее время 52-летний убийца уже задержан. Он находится в изоляторе временного содержания. Это житель города Василькова. Он занимался предпринимательской деятельностью, производил мебель на заказ. Пока еще он дает показания.

В полиции отметили, что причиной такого преступления стала личная неприязнь на основе задолженности в 6 тыс. грн.

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Что говорит подозреваемый?

Мужчина рассказал, почему убил супругов.

"Конфликт случился с Анатолием на заводе. Сильно кричал на меня, я вскипел, взял молоток и ударил его... Много ударов нанес", – сказал 52-летний злоумышленник.

Но он не помнит бил ли ножом мужчину.

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"Жене его нанес (удары. – Ред.) ножом. Она сидела в машине, я просто дверь открыл и начал бить ее ножом. Дальше я ее подвинул на пассажирское сиденье. Анатолия затащил в машину. После этого сел в машину и поехал", – рассказал преступник.

С телами супругов мужчина ехал по городу, а затем бросил фургон неподалеку от центра Василькова.

За совершенное преступление мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Что говорят в полиции?

В 16:30 29 января поступило сообщение о том, что супруги, приехавшие из Волыни в Киевскую область, не выходят на связь и их местонахождение неизвестно.

Тогда полицейские поняли, что пара скрылась на автомобиле. На место выехали следователи, которые выяснили, что бус не выезжал за территорию Василькова, а дальше полиция установила место нахождения автомобиля. Он был заперт. Затем его открыли и обнаружили два трупа.

Что известно о погибших?

По предварительным данным, зарезанные мужчина и женщина 1972 и 1976 годов рождения занимались бизнесом. Также сообщают, что супруги приехали в Киевскую область из Волынской и занимались торговлей пиломатериалами.

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