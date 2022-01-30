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"Убрали" из-за бизнеса? Новые подробности жуткого двойного убийства под Киевом

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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30 января, 09:23
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По предварительным данным, зарезанные мужчина и женщина 1972 и 1976 годов рождения занимались бизнесом
В Киевской области произошло двойное убийство. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киевской области произошло двойное убийство. Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером 29 января в Киевской области жестоко убили семейную пару. По предварительной информации, при жизни супруги занимались бизнесом.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Реальный Киев".

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Новые детали трагедии

По предварительным данным, зарезанные мужчина и женщина 1972 и 1976 годов рождения занимались бизнесом. Также сообщают, что супруги приехали в Киевскую область из Волынской и занимались торговлей пиломатериалами.

Кроме того, правоохранители рассматривают версию заказного убийства.

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Место, где произошло двойное убийство. Фото: пресс-служба полиции

Что известно?

В субботу, 29 января, в Киевской области были убиты муж и жена.

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"Резонансное двойное убийство в Киевской области. Погибли супруги. На месте происшествия начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, уголовный розыск, следствие, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции, другие службы", – говорится в сообщении полиции.

Как сообщает РБК-Украина, тела погибших с ножевыми ранениями были найдены в микроавтобусе. Имена жертв не раскрываются.

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