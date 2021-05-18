Копы ушли к соседям: Кличко прокомментировал недообыск в своем доме

Правоохранители постояли у двери мэра и отправились этажом ниже, рассказал Кличко. Он говорит, что по соседству живут бедные люди

Виталий Кличко в своей квартире

Правоохранители, которые пришли к дому мэра Киева Виталия Кличко, отправились в другую квартиру.

Об этом рассказал сам Кличко во время общения с журналистами, сообщает телеканал "Украина 24".

"Поступила информация – вооруженные люди ворвались в подъезд. Ломились в дверь. Есть камера видеонаблюдения. А сейчас они или испугались, или что... Пошли в другую квартиру, у меня такое впечатление. <...> Они пришли по каким-то другим делам к человеку этажом ниже. Раньше там жили работники оперного театра – живут очень бедно. Но СБУ говорит, что они сдают квартиру – значит, наверное, враг государства, раз СБУ пришла", – сказал Кличко.

"Они пришли утром. Не рассчитывали, что в половину седьмого я был уже в спортивном зале. В семь они пришли. Дверь была закрыта, никого нет. Они постояли и пошли дальше. Думаю, что поступило указание... Я не готов комментировать, но многие вещи очень странные. <...> Я знаю людей, которые здесь живут – очень бедные люди. Не знаю, какие там уголовные производства могут быть", – уточнил мэр Киева.

Пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева уточнила в комментарии сайту "Сегодня", что правоохранители все же звонили в дверь Кличко. По ее словам, это попало на запись видеокамеры. При этом, по словам Зиновьевой, копы сообщили Кличко, что пришли не к нему, а в квартиру двумя этажами ниже.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" на данный момент правоохранители дежурят на одном из нижних этажей в подъезде Кличко.

Ранее мы писали, что в Киеве проходят массовые обыски в различных структурах – правоохранители нагрянули с обысками в структурные подразделения КГГА. Градоначальник назвал такие действия давлением на него и его партию. Столичные власти требуют от правоохранительных органов отчета о статусе дел.