Коронавирус в Киеве. Прирост новых случаев за сутки продолжает падать

Коронавирус в Киеве. Фото: Интерфакс
В Киеве обнаружили за прошлые сутки 87 новых случаев коронавируса. Это на 15 случаев меньше, чем вчера. Умерли 4 человека.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.
"Всего за период пандемии в городе 5131 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня – 209 125", – сообщил Виталий Кличко.
Заболели:
- 46 женщин в возрасте от 19 до 92 лет;
- 37 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет;
- 1 девочка в возрасте 4 лет и 3 мальчика от 2 до 17 лет.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 25, в Печерском – 23 и в Святошинском районе – 15 случаев", – отметил Виталий Кличко.
В больницы столицы госпитализировали 12 больных коронавирусом, а также 42 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровел за прошедшие сутки 231 человек. В общем коронавирус преодолели 185 282 жителя столицы.
Ранее сообщалось, что в Индии нашли новые мутации коронавируса – заражают даже вакцинированных.
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