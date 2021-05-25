Коронавирус в Киеве. За сутки обнаружили более 400 новых случаев (карта)

На этот раз больше всего новых случаев коронавируса за сутки было в Соломенском районе

Коронавирус в Киеве за сутки. Фото: 1obl

В Киеве обнаружили за прошлые сутки 402 новых случаев коронавируса. Это на 277 человек больше, чем вчера. Умерли 12 человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщает в Facebook.

"402 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 12 человек. Всего за период пандемии в городе 5035 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня – 204 678", – сообщил Виталий Кличко.

Заболели:

228 женщин в возрасте от 20 до 86 лет,

157 мужчин в возрасте от 32 до 82 лет,

7 девочек в возрасте от 2 до 17 лет и 10 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Соломенском районе – 103,

Святошинском – 88,

Голосеевском районе – 49.

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В больницы столицы госпитализировали 63 больных коронавирусом, а также 103 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 3264 человека. В общем коронавирус преодолели 150 195 жителей столицы.

Ранее мы сообщали, что Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов. Вице-премьер Стефанишина сообщила, что Украина разрабатывала паспорта вакцинации в сотрудничестве с Еврокомиссией.

Также напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко дал громкое обещание до конца лета полностью вакцинировать 5 млн украинцев.