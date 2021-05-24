Українська
$ 27,46
33,48
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус в Киеве. За сутки обнаружили 125 новых случаев (карта)

24 мая, 12:27

Виктория Барановская Виктория Барановская

В больницу с коронавирусом попали 22 человека, а еще 68 жителей Киева находятся в медучреждениях с подозрением на COVID-19

По состоянию на утро, 24 мая, в Киеве зафиксировали 125 новых случаев коронавируса.

Реклама

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

  • 73 женщины в возрасте от 20 до 86 лет;
  • 48 мужчин в возрасте от 32 до 82 лет;
  • 1 девочка в возрасте 11 лет и 3 мальчика в возрасте 7, 14 и 15 лет.

Из них 22 человека были госпитализированы, еще 68 жителей Киева попали в больницу с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В сутки шесть человек умерли от коронавируса, а за время пандемии – 5023. 23 мая 1959 людей выздоровели и побороли коронавирус, а в целом – 146 931.

Реклама

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Шевченковском (58), Святошинском (21) и в Соломенском (19).

В тренде
В КГГА сообщили о новом обыске
Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры. Фото: КГГА
В тренде
В центре Киева мужчина надругался над флагом Украины: его ищут (видео)
Неизвестный мужчина сорвал флаг Украины. Фото: скрин
В тренде
Колония для малолеток и улетающий в небо слон: все о Нивках, где идет пресс-конференция Зеленского
Местность, где проходит пресс-конференция Зеленского. Коллаж "Сегодня"

За время пандемии в Киеве обнаружили 204 276 новых случаев коронавируса.

Больше всего новых случаев в Шевченковском районе

Больше всего новых случаев в Шевченковском районе

Ранее мы сообщали, что Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов. Вице-премьер Стефанишина сообщила, что Украина разрабатывала паспорта вакцинации в сотрудничестве с Еврокомиссией.

Реклама

Также напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко дал громкое обещание до конца лета полностью вакцинировать 5 млн украинском.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

День независимости: над центром Киева пролетел огромный флаг Израиля (фото, видео)
День независимости: над центром Киева пролетел огромный флаг Израиля (фото, видео)Другие новости
Полиция: Кагарлыкского насильника пятилетней девочки не смогут посадить в тюрьму
Полиция: Кагарлыкского насильника пятилетней девочки не смогут посадить в тюрьмуДругие новости
Кличко поздравил с днем рождения старшего сына Егора (фото)
Кличко поздравил с днем рождения старшего сына Егора (фото)Другие новости
Удобно устроился. Почему из метро Киева не могут изгнать Ленина (фото)
Удобно устроился. Почему из метро Киева не могут изгнать Ленина (фото)Другие новости
На Контрактовой в фонтан добавили моющее средство: смотрите, что было потом (фото)
На Контрактовой в фонтан добавили моющее средство: смотрите, что было потом (фото)Другие новости
"АТБ" онлайн: как первый продуктовый интернет-магазин полного цикла изменил за год украинскую торговлюДругие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять