Коронавирус в Киеве. За сутки обнаружили 125 новых случаев (карта)

По состоянию на утро, 24 мая, в Киеве зафиксировали 125 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
Заболели:
- 73 женщины в возрасте от 20 до 86 лет;
- 48 мужчин в возрасте от 32 до 82 лет;
- 1 девочка в возрасте 11 лет и 3 мальчика в возрасте 7, 14 и 15 лет.
Из них 22 человека были госпитализированы, еще 68 жителей Киева попали в больницу с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
В сутки шесть человек умерли от коронавируса, а за время пандемии – 5023. 23 мая 1959 людей выздоровели и побороли коронавирус, а в целом – 146 931.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Шевченковском (58), Святошинском (21) и в Соломенском (19).
В трендеВ КГГА сообщили о новом обыске
В трендеКолония для малолеток и улетающий в небо слон: все о Нивках, где идет пресс-конференция Зеленского
За время пандемии в Киеве обнаружили 204 276 новых случаев коронавируса.
Больше всего новых случаев в Шевченковском районе
Ранее мы сообщали, что Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов. Вице-премьер Стефанишина сообщила, что Украина разрабатывала паспорта вакцинации в сотрудничестве с Еврокомиссией.
Также напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко дал громкое обещание до конца лета полностью вакцинировать 5 млн украинском.