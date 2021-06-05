Коронавирус в Киеве. За сутки обнаружили почти 500 новых случаев

За минувшие сутки десять человек умерли от коронавируса, а 41 жителя столицы госпитализировали в медучреждения

В столице почти 500 новых случаев

По состоянию на утро, 5 июня, в Киеве обнаружили еще 497 больных коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В больницы столицы попал 41 житель столицы, инфицированный коронавирусом. Еще 37 пациентов госпитализировали с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 10 человек, а выздоровели и победили болезнь 1213 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 111, в Дарницком – 107 и в Святошинском районе – 85.

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В столице уже 208 936 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели и преодолели болезнь уже 180 797 жителей столицы. А 5126 жителей Киева умерли от коронавируса.

Ранее мы сообщали, что в Киеве с самого утра субботы, 5 июня, наблюдается очередь на вакцинацию от коронавируса. Ее занимают под Центром с 5 утра.

Также напомним, на прошлых выходных во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, записавшихся в очередь в приложении "Дія".

К тому же, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса: