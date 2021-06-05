В Киеве с утра люди выстроились в большие очереди на вакцинацию (фото)

Вакцинация населения продолжается, в Киеве наблюдается очередь из желающих сделать прививку – сколько украинцев вакцинировали за последние сутки

В Киеве с самого утра субботы, 5 июня, наблюдается очередь на вакцинацию от коронавируса. Ее занимают под Центром с 5 утра.

Реклама

Вакцинация населения набирает оборотов. Фото: Ксения Середа, "Сегодня"

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Ксения Середа, предварительно должно быть две очереди:

тех, кто получил смс с приглашением;

тех, кто зарегистрировался в "Дии", но не получил ответа – живая очередь.

Людям по записи предварительно позвонили, они пришли, но SMS не получили. Однако в Центре им сообщили, что без сообщения – становитесь в общую очередь.

Реклама

Некоторые возмущенно уходят. Отмечается, что сейчас нет никого в очереди, кто бы получил SMS со временем и бригадой вакцинации.

В очереди также иногородние. Фото: Ксения Середа, "Сегодня"

Вакцину уже привезли. Также приехали и бригады медиков, которые будут иммунизировать.

Реклама Люди приходят с пяти утра. Фото: Ксения Середа, "Сегодня"

В тренде Как найти парковку в Киеве – карта паркингов появилась в приложении

Отметим, что в очереди собрались не только киевляне. Есть и иногородние, которые приехали в столицу специально за вакциной.

Очередь на вакцинацию. Фото: Ксения Середа, "Сегодня"

Сколько украинцев получили прививку от COVID-19 за сутки

Кроме того, за прошедшие сутки, 4 июня, в Украине вакцинировали против COVID-19 57 440 человек.

Реклама

Как сообщает Минздрав, всего с начала кампании привито 1 323 163 человека. Вакцинацию завершили уже 145 792 человека – они получили две дозы.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704 человека.

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили менее двух тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, на прошлых выходных во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія".

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса