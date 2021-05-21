Коронавирус в Киеве. За сутки выявили более 400 новых случаев

Больше всего новых случаев обнаружили на этот раз в Святошинском районе

Всего коронавирус преодолели 140 267 жителей столицы. Фото: Украинская правда

В Киеве обнаружили за прошлые сутки 453 новых случаев коронавируса. Это на 20 случаев больше, чем сутками ранее. Умерли 11 человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

в Святошинском районе – 106,

в Соломенском – 100,

в Голосеевском районе – 67 случаев.

"Ситуация с заболеваемостью в столице стабилизировалась. Количество больных уменьшилось. Но вирус никуда не делся. Поэтому очень важно не пренебрегать угрозой и соблюдать все необходимые правила. За прошедшие сутки в городе обнаружили 453 инфицированных. Умерли 11 человек – 6 женщин и 5 мужчин. Всего за период пандемии в столице 4 994 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 203 780", – сообщил Виталий Кличко.

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Заболели:

264 женщины в возрасте от 20 до 83 лет,

7 девочек от 6 до 16 лет,

167 мужчин в возрасте от 29 до 90 лет,

15 мальчиков от 3 до 15 лет.

За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 40 больных коронавирусом. А также госпитализировали 187 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в больницы за сутки попали 227 человек. Заболели, в том числе двое медиков.

Выздоровели прошедшие сутки 2307 киевлян. Всего коронавирус преодолели 140 267 жителей столицы.

Напомним, по состоянию на утро 19 мая только одна область находится в оранжевой зоне карантина – Донецкая. Все остальные регионы входят в желтую.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до последнего был против увольнения министра здравоохранения Максима Степанова, но премьер-министр Денис Шмыгаль больше не мог работать с ним.