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Коронавирус в Киеве. За сутки выявили более 400 новых случаев

20 мая, 13:29

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

С начала эпидемии болезнь унесла жизни 4983 жителей столицы – мэр города Виталий Кличко опубликовал свежие данные

Парочка прогуливается по Киеву во время карантина. Фото: "Сегодня"

Парочка прогуливается по Киеву во время карантина. Фото: "Сегодня"

В Киеве за минувшие сутки выявили 433 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Как рассказал в своем Facebook мэр города Виталий Кличко, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 203 327 человек.

По данным мэра, 20 мая в Киеве заболели:

  • 259 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;
  • 156 мужчин в возрасте от 20 до 85 лет;
  • 6 девочек от 6 месяцев до 16 лет и 10 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет.

В киевские больницы пришлось госпитализировать 55 пациентов, инфицированных коронавирусом, и 105 с подозрением и пневмониями. Остальных отправили на самоизоляцию под контролем врачей.

Примечательно, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Святошинском – 127, Голосеевском – 56 и Шевченковском – 48.

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Больше всего новых случаев обнаружили в Святошинском районе. Фото: facebook.com/merkieva

Больше всего новых случаев обнаружили в Святошинском районе. Фото: facebook.com/merkieva

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Кличко добавил, что за последние сутки в Киеве от коронавируса скончались 11 человек. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 4983 жителей столицы.

Ранее мы сообщали, что в Украине выздоровевших за сутки втрое больше, чем заболевших.

Также напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что часть областей Украины в ближайшее время может перейти в зеленую зону карантина.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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