Коронавирус в Киеве. За сутки выявили почти 300 новых случаев

Сегодня больше всего новых случаев в Соломенском районе

Статистика по коронавирусу в Киеве 22 мая. Фото: Слово и дело

В Киеве за последние сутки 298 новых случаев коронавируса. Это на 155 случаев меньше, чем сутками ранее. Всего в столице подтвержденных случаев 204 078.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Соломенском – 93,

Святошинском – 56,

Днепровском – 33.

Заболели:

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171 женщина в возрасте от 18 до 87 лет,

103 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет,

13 девочек от 18 дней до 17 лет и 11 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

Так, 10 летальных случаев от вируса – всего 5004.

33 госпитализированных больных с коронавирусом. 126 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

1934 преодолели коронавирус – всего 142 201.

Напомним, недавно Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов.

Также отметим, что в Украине за все время кампании вакцинации против коронавируса сделали более миллиона прививок.