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Коронавирус в Киеве. За сутки выявили почти 300 новых случаев

22 мая, 12:35

Ольга Кравченко

Сегодня больше всего новых случаев в Соломенском районе

Статистика по коронавирусу в Киеве 22 мая. Фото: Слово и дело

В Киеве за последние сутки 298 новых случаев коронавируса. Это на 155 случаев меньше, чем сутками ранее. Всего в столице подтвержденных случаев 204 078.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Заболели:

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Так, 10 летальных случаев от вируса – всего 5004.

33 госпитализированных больных с коронавирусом. 126 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

1934 преодолели коронавирус – всего 142 201.

Напомним, недавно Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов.

Также отметим, что в Украине за все время кампании вакцинации против коронавируса сделали более миллиона прививок.

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Источник: Сегодня

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