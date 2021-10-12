Коротко и по делу. Что известно о масштабном пожаре в доме, по крыше которого бегал Саакашвили (фото, видео)

Пожар в доме, по крыше которого бегал Саакашвили. Фото: коллаж "Сегодня"

В Шевченковском районе Киева на улице Костельной, 5 горел жилой дом. На данный момент движение перекрыто, но огонь уже ликвидировали.

Этот дом известен тем, что в 2017 году Михаил Саакашвили забрался на крышу и хотел оттуда спрыгнуть. Подробней о пожаре и этом здании – читайте далее в материале "Сегодня".

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Жителей эвакуировали, а спасатели боролись с огнем

На место происшествия сразу были направлены спасатели из ближайших Государственных пожарно-спасательных подразделений.

Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что горит крыша, площадь пожара составляла 150 квадратных метров. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

В 8:14 пожар был локализован, а в 8:38 его ликвидировали.

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На месте работало 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 39 человек личного состава подразделений Главного управления.

Отметим, что в связи с ЧП движение по ул. Костельной перекрыто в обе стороны.

Важно добавить, что изначально сообщалось, что пожар произошел в доме по номеру 2-В, но на самом деле загорелся 5-й.

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На месте никто не пострадал, но медики дежурят / Фото: Сегодня

Пожарные тушат возгорание / Фото: ГСЧС

Дым от пожара видно издалека / Фото: Киев Сейчас

Около здания собралось много зевак / Фото: Сегодня

Дом, по крыше которого бегал Саакашвили

В декабре 2017 года Михаил Саакашвили забрался на крышу этого дома, так как за ним пришли якобы представители СБУ, которые пытались его задержать.

Тогда Саакашвили на крыше вел переговоры с правоохранителями. Он говорил, что, если к нему прикоснутся, он прыгнет вниз.

В результате сотрудники СБУ сняли политика с крыши, и он был задержан.

Саакашвили на крыше дома. Скриншот

Как на данный момент выглядит горевший дом в Киеве

Дом сейчас. Фото: "Сегодня"

На месте работают спасатели. Фото: "Сегодня"

Огонь ликвидировали. Фото: "Сегодня"

Дом после пожара изнутри. Фото: "Сегодня"

Что известно о доме на улице Костельной

Костельная улица возникла в 1830-х годах под современным названием (от Александровского костёла, расположенного в верхней части улицы). В 1934-1991 годах имела название "улица Челюскинцев" (в честь подвига участников полярного дрейфа на пароходе "Челюскин" в 1934 году).

Дом № 5 — жилое здание 1871 года, в стиле модерн. Надстроен в 1913 году, в 1914 году, к зданию пристроен флигель. Архитектор П. Тустановский.

Сначала года в пожарах погибли более 1000 украинцев

По данным ГСЧС, в Украине только за последние сутки, 6 октября, произошло 412 пожаров, пять человек умерли в огне. А с начала года произошло 60 784 возгорания, 1168 человек погибли, 1012 – пострадали.

Больше всего возгораний – 20 329 – было в жилых секторах.

Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:

неосторожное обращение с огнем;

использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;

неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

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