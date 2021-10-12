Движение перекрыто: подробности пожара на улице Костельной в Киеве (фото)

Сейчас спасатели эвакуируют местных жителей – по предварительным данным, никто не пострадал

В здании горела крыша / Фото: Коллаж: Сегодня

В Шевченковском районе столицы на улице Костельной, 2-В горит 5-этажный жилой дом.Движение по улице перекрыто.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

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"На место происшествия сразу были направлены спасатели из ближайших Государственных пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что горит крыша, площадь пожара составляла 150 квадратных метров. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара", – пишут в сообщении.

Пожарные тушат возгорание / Фото: ГСЧС

В 8:14 пожар был локализован. Сейчас осуществляется ликвидация пожара и эвакуация жителей.

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Около здания собралось много зевак / Фото: Сегодня

Сейчас на месте работает 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 39 человек личного состава подразделений Главного управления.

На месте никто не пострадал, но медики дежурят / Фото: Сегодня

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Причина возникновения пожара устанавливается.

Отметим, что в связи с ЧП движение по ул. Костельной перекрыто в обе стороны.

С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев

По данным ГСЧС, в Украине только за последние сутки, 6 октября, произошло 412 пожаров, пять человек умерли в огне. А с начала года произошло 60 784 возгорания, 1168 человек погибли, 1012 – пострадали.

Больше всего возгораний – 20 329 – было в жилых секторах.

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