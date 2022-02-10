Красной зоны не избежать? Рассказываем, какая COVID-ситуация в Киеве

В столице напряженная ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве по состоянию на 10 февраля зафиксировали 3880 новых случаев коронавируса за сутки. При этом переход в красную карантинную зону в столице пока не ожидается.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о COVID-ситуации в Киеве.

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Статистика коронавируса в столице

В Киеве за прошедшие сутки, 9 февраля, зафиксировано 3880 новых случаев коронавируса. Это на 196 случаев больше, чем за прошлые сутки (3684 случая).

Всего в столице подтвержден 393 961 случай коронавируса.

С начала эпидемии в Киеве:

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выздоровели – 344 795 человек (1377 за сутки)

умерли – 8653 человека (25 за сутки)

В Киевской области зафиксировали 211 009 случаев COVID-19 (1373 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели – 187 617 человек (631 за сутки)

умерли – 4884 человек (6 за сутки)

Перейдет ли Киев в красную зону?

В Госпотребслужбе Киева говорят, что на этой неделе столица останется в оранжевой зоне карантина. Как сообщили сайту "Сегодня", причина для перехода в красную зону пока одна – возросшее количество госпитализаций пациентов в больницы города.

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"Мы фиксируем увеличение показателей по госпитализациях в Киеве, но этого недостаточно для перехода в красную зону. Еще по двум показателям превышений не будет 100%. Ситуация в Киеве стабильная – город находится в оранжевой зоне. Все противоэпидемиологические мероприятия активно выполняются", – сообщил нам глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он добавляет, что на данный момент 30% столичных школ работают дистанционно. Это сделано, чтобы остановить распространение инфекции.

Тревожный прогноз

В Украине продолжает расти количество новых случаев COVID-19 и смертность. Эксперты прогнозируют такую тенденцию и в феврале. По меньшей мере в ближайшие две недели будет расти число новых больных коронавирусом.

"На этой неделе есть плюс 25% роста. Ожидаем дальнейшего замедления темпов, но заболеваемость еще будет расти. В ближайшие две недели будет продолжение роста до 55 тысяч случаев на пике за отдельные сутки", – спрогнозировал Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

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