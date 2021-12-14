Красота тает на глазах. В Киеве рассыпаются здания на Крещатике (фото)

Центр столицы разрушается / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Крещатике, 27 работала пожарная вышка. Спасатели КГГА над 10-м этажом демонтировали несколько элементов керамического карниза, обрушившегося накануне. Этот дом возведен в 1953 году и является памятником архитектуры с 1986 года под охранным номером 165.

Об этом сообщает глава Рады по урбанистике Киева Виталий Селик в Facebook.

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По его словам, в последнее время в городе все чаще фиксируют саморазрушение фасадов зданий 1950-х годов в ансамбле Крещатика, Прорезной, Большой Васильковской.

Разрушаются карнизы и фасады / Фото: Facebook

"Разрушение началось еще до независимости. Еще в 1980-е с фронтона кинотеатра "Киев" демонтировали фигуру богини Ники, а в 1989-м обрушился портал Почтамта и похоронил под собой 13 человек. После этого разобрали подобный портал жилого дома Крещатик, 17 (со стороны Макдональдса). Также во время реконструкции Крещатика в 1998 году с фасадов Пассажа, домов 23 и 27 сняли декоративные скульптуры", – написал он.

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Разрушение началось еще до независимости / Фото: Facebook

Что делать

Так, вся красота центра столицы тает на глазах.

"Для реставрации фасадов нужно постоянно восстанавливать утраченные образцы из белой глины из Славянска. Но нужных производственных мощностей в Украине, похоже, уже нет. Лет 15 назад при киевском НИИ экспериментального проектирования была печь, в которой можно было обжигать керамические образцы до метра в диаметре. К сожалению, ее разрушили", – говорит Виталий Селик.

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Во многих городах Украины есть ценные дома с подобными элементами / Фото: Facebook

По его мнению, возобновление производства крупномерной керамики должно стать частью программы Большая Реставрация. Поскольку во многих городах Украины есть ценные дома с подобными элементами, которые ежедневно рассыпаются.

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