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"Дом со змеями". На Большой Житомирской в Киеве началась большая реставрация (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
25 ноября, 15:08
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В процессе реставрации аварийное здание планируют не просто отремонтировать, а и вернуть ему утраченные декоративные элементы
В столице проходит реконструкция "Дома со змеями"
В столице проходит реконструкция "Дома со змеями" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве началась реконструкция "Дома со змеями" – на нем начали демонтировать более позднюю пристройку. Также в процессе хотят вернуть утраченные декоративные элементы.

Об этом сообщает Kyiv Arsenal в Facebook.

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Доходный дом Софии Чоколовой, известный как "Дом со змеями и каштанами" на улице Большая Житомирская, 32, начали реставрировать.

"У некоторых начало реставрации вызвало не понимание, а ощущение "измены", ведь рабочие начали сносить целый этаж в доме. Однако, как оказалось, проектом предусматривается демонтаж этажа, построенного в 1945 году, через который уничтожили аттики – устраиваемые над карнизом стенки, украшенные рельефными композициями", – пишут в Сети.

Место реставрации обнесли забором
Место реставрации обнесли забором / Фото: Сегодня

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Кроме того, в процессе реставрации аварийное здание планируют не просто отремонтировать, а вернуть утраченные декоративные элементы.

"Дом со змеями и каштанами" также отличается своей декоративностью – обилие лепнины в форме пресмыкающихся и растительных элементов украшают фасад, придают ему определенную асимметричность", – добавляют в сообщении.

Памятник архитектуры вернут в прежнее состояние
Памятник архитектуры вернут в прежнее состояние / Фото: Kyiv Arsenal

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Реставраторы решили вернуть памятник в первоначальное состояние.

История "Дома со змеями"

Здание имеет статус памятника зодчества и монументального искусства местного значения.

Дом со змеями построили в начале ХХ ст. в стиле модерн по проекту архитектора Игнатия Ледоховского. Он считается одним из основателей школы модерна в Киеве. Также он автор ряда столичных зданий – клиники Маковского по улице Олеся Гончара, доходного дома врача Трофимова на Назаровской улице и т.д.

На месте работает также строительный кран
На месте работает также строительный кран / Фото: Сегодня

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