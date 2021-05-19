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Куда пойти на День Киева: афиша мероприятий

19 мая, 13:22

Ольга Кравченко

В последнее воскресенье мая украинская столица отмечает день рождения

Афиша мероприятий уже готова на конец мая. Фото: kiev.vgorode.ua

В связи с карантинными ограничениями городские власти пересмотрели традиционную концепцию празднования Дня Киева. Формат проведения общегородских массовых мероприятий, которых в 2021 году будет значительно меньше, адаптировали в соответствии с действующими карантинными требованиями.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Начало праздничной программы – музыкальная экскурсия

По словам директора Департамента культуры КГГА Яны Бариновой, праздничная программа начнется 26 мая музыкальной экскурсией от Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого – Андреевским спуском. Стартует экскурсия от памятника любимым персонажам Проне Прокоповне и Голохвастову.

"Основными локациями центральных праздничных событий станут Арка дружбы народов и Певческое поле. Составляя программу, мы пытались охватить различные целевые аудитории и предусмотреть для киевлян самые разнообразные мероприятия", – отметила Яна Баринова.

Кинофестиваль "Молодость"

Kyiv fan fest и "Пробег под каштанами"

"Кроме фестивальной части, в городе запланировано и ряд традиционных спортивных событий, турниров и соревнований по различным видам спорта. Как всегда, празднование Дня Киева начнется с масштабного ежегодного спортивного благотворительного проекту в Украине "Пробег под каштанами". В этом году пробег состоится в четыре старта", – сообщила Яна Баринова.

Она добавила, что в этом году впервые, за рисков, связанных с распространением коронавируса, на старт не выйдет "Команда проведенной мечты" – команда детей, которые получили в Центре детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины второй шанс на жизнь.

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"Кубок столицы", турнир по кикбоксингу и парусная регата

"Большая семерка" и "Мифы и фейки о Киеве"

Муниципальные музеи Киева также приготовили интересную программу для посетителей.

"Старый Киев в открытках" и "Как тебя не любить, Киев мой"

"Кросс-поход"

Кроме того, Департамент образования и науки подготовил обширную и разнообразную программу оффлайн и онлайн для учащейся молодежи города.

"Пресс-весна на Днепровских склонах" и "Хрустальная ладья"

Директор Департамента культуры сообщила, что в День города во всех десяти районах Киева также пройдут циклы мероприятий в различных форматах.

Около 20 офлайн-событий, среди которых спортивные праздники, районные фестивали, концертные и развлекательные программы в парках и домах культуры.

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Источник: Сегодня

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