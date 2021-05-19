Куда пойти на День Киева: афиша мероприятий

Афиша мероприятий уже готова на конец мая. Фото: kiev.vgorode.ua
В связи с карантинными ограничениями городские власти пересмотрели традиционную концепцию празднования Дня Киева. Формат проведения общегородских массовых мероприятий, которых в 2021 году будет значительно меньше, адаптировали в соответствии с действующими карантинными требованиями.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Начало праздничной программы – музыкальная экскурсия
По словам директора Департамента культуры КГГА Яны Бариновой, праздничная программа начнется 26 мая музыкальной экскурсией от Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого – Андреевским спуском. Стартует экскурсия от памятника любимым персонажам Проне Прокоповне и Голохвастову.
"Основными локациями центральных праздничных событий станут Арка дружбы народов и Певческое поле. Составляя программу, мы пытались охватить различные целевые аудитории и предусмотреть для киевлян самые разнообразные мероприятия", – отметила Яна Баринова.
Кинофестиваль "Молодость"
- 29 мая киевлян ждет торжественное открытие пятидесятого юбилейного Киевского международного кинофестиваля "Молодость", который вновь пройдет в оупен-эйр формате недели и будет включать до 200 кинокартин.
Kyiv fan fest и "Пробег под каштанами"
- А 29-30 мая на Певческом поле состоится коммерческое мероприятие "Kyiv fan fest".
"Кроме фестивальной части, в городе запланировано и ряд традиционных спортивных событий, турниров и соревнований по различным видам спорта. Как всегда, празднование Дня Киева начнется с масштабного ежегодного спортивного благотворительного проекту в Украине "Пробег под каштанами". В этом году пробег состоится в четыре старта", – сообщила Яна Баринова.
Она добавила, что в этом году впервые, за рисков, связанных с распространением коронавируса, на старт не выйдет "Команда проведенной мечты" – команда детей, которые получили в Центре детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины второй шанс на жизнь.
"Кубок столицы", турнир по кикбоксингу и парусная регата
- Также 29-31 мая на центральных улицах Киева планируются Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию "Кубок столицы", Открытый городской турнир по кикбоксингу на эстраде Крещатого парке возле Арки дружбы народов, а также уже традиционная парусная регата на Киевском речном вокзале возле причала № 6 (у церкви Святого Николая).
"Большая семерка" и "Мифы и фейки о Киеве"
Муниципальные музеи Киева также приготовили интересную программу для посетителей.
- С 26 по 28 мая в Музее истории города Киева продлится межмузейный выставочный проект "Большая семерка", а 29-30 мая здесь презентуют новую тематическую экскурсию "Мифы и фейки о Киеве".
"Старый Киев в открытках" и "Как тебя не любить, Киев мой"
- С 29 мая по 6 июня в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" будет экспонироваться выставка "Старый Киев в открытках", а 28 мая в музее состоится хоровой фестиваль-конкурс "Как тебя не любить, Киев мой", организованный совместно с Киевским домом учителя для столичных педагогов.
"Кросс-поход"
Кроме того, Департамент образования и науки подготовил обширную и разнообразную программу оффлайн и онлайн для учащейся молодежи города.
- Так, школьники смогут принять участие в Открытых соревнованиях по технике пешеходного туризма на дистанции "Кросс-поход" в Голосеевском лесу.
- А с 25 по 30 мая в Киевском Дворце детей и юношества состоится Городской фестиваль детского творчества "Как тебя не любить, Киев мой".
"Пресс-весна на Днепровских склонах" и "Хрустальная ладья"
- В онлайн-формате запланированы ХІХ Международный фестиваль-конкурс детско-юношеской журналистики "Пресс-весна на Днепровских склонах", Кубок Киевского городского головы по шахматам "Хрустальная ладья", Городской конкурс краеведческих работ "Марафон музеев при учебных заведениях города Киева: интересная история экспоната "Городской многожанровый онлайн-фестиваль "Творческая весна-2021" и творческий онлайн-проект "Мой Киев".
Директор Департамента культуры сообщила, что в День города во всех десяти районах Киева также пройдут циклы мероприятий в различных форматах.
Около 20 офлайн-событий, среди которых спортивные праздники, районные фестивали, концертные и развлекательные программы в парках и домах культуры.
Ранее мы писали про ТОП-10 интересных мест, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни – что посмотреть в столице.
Также мы писали, поздравления на День Киева в прозе и стихах.
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