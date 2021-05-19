Куда пойти на День Киева: афиша мероприятий

Афиша мероприятий уже готова на конец мая. Фото: kiev.vgorode.ua

В связи с карантинными ограничениями городские власти пересмотрели традиционную концепцию празднования Дня Киева. Формат проведения общегородских массовых мероприятий, которых в 2021 году будет значительно меньше, адаптировали в соответствии с действующими карантинными требованиями.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Начало праздничной программы – музыкальная экскурсия

По словам директора Департамента культуры КГГА Яны Бариновой, праздничная программа начнется 26 мая музыкальной экскурсией от Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого – Андреевским спуском. Стартует экскурсия от памятника любимым персонажам Проне Прокоповне и Голохвастову.

"Основными локациями центральных праздничных событий станут Арка дружбы народов и Певческое поле. Составляя программу, мы пытались охватить различные целевые аудитории и предусмотреть для киевлян самые разнообразные мероприятия", – отметила Яна Баринова.

Кинофестиваль "Молодость"

29 мая киевлян ждет торжественное открытие пятидесятого юбилейного Киевского международного кинофестиваля "Молодость", который вновь пройдет в оупен-эйр формате недели и будет включать до 200 кинокартин.

Kyiv fan fest и "Пробег под каштанами"

А 29-30 мая на Певческом поле состоится коммерческое мероприятие "Kyiv fan fest".

"Кроме фестивальной части, в городе запланировано и ряд традиционных спортивных событий, турниров и соревнований по различным видам спорта. Как всегда, празднование Дня Киева начнется с масштабного ежегодного спортивного благотворительного проекту в Украине "Пробег под каштанами". В этом году пробег состоится в четыре старта", – сообщила Яна Баринова.

Она добавила, что в этом году впервые, за рисков, связанных с распространением коронавируса, на старт не выйдет "Команда проведенной мечты" – команда детей, которые получили в Центре детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины второй шанс на жизнь.

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"Кубок столицы", турнир по кикбоксингу и парусная регата

Также 29-31 мая на центральных улицах Киева планируются Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию "Кубок столицы", Открытый городской турнир по кикбоксингу на эстраде Крещатого парке возле Арки дружбы народов, а также уже традиционная парусная регата на Киевском речном вокзале возле причала № 6 (у церкви Святого Николая).

"Большая семерка" и "Мифы и фейки о Киеве"

Муниципальные музеи Киева также приготовили интересную программу для посетителей.

С 26 по 28 мая в Музее истории города Киева продлится межмузейный выставочный проект "Большая семерка", а 29-30 мая здесь презентуют новую тематическую экскурсию "Мифы и фейки о Киеве".

"Старый Киев в открытках" и "Как тебя не любить, Киев мой"

С 29 мая по 6 июня в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" будет экспонироваться выставка "Старый Киев в открытках", а 28 мая в музее состоится хоровой фестиваль-конкурс "Как тебя не любить, Киев мой", организованный совместно с Киевским домом учителя для столичных педагогов.

"Кросс-поход"

Кроме того, Департамент образования и науки подготовил обширную и разнообразную программу оффлайн и онлайн для учащейся молодежи города.

Так, школьники смогут принять участие в Открытых соревнованиях по технике пешеходного туризма на дистанции "Кросс-поход" в Голосеевском лесу.

А с 25 по 30 мая в Киевском Дворце детей и юношества состоится Городской фестиваль детского творчества "Как тебя не любить, Киев мой".

"Пресс-весна на Днепровских склонах" и "Хрустальная ладья"

В онлайн-формате запланированы ХІХ Международный фестиваль-конкурс детско-юношеской журналистики "Пресс-весна на Днепровских склонах", Кубок Киевского городского головы по шахматам "Хрустальная ладья", Городской конкурс краеведческих работ "Марафон музеев при учебных заведениях города Киева: интересная история экспоната "Городской многожанровый онлайн-фестиваль "Творческая весна-2021" и творческий онлайн-проект "Мой Киев".

Директор Департамента культуры сообщила, что в День города во всех десяти районах Киева также пройдут циклы мероприятий в различных форматах.

Около 20 офлайн-событий, среди которых спортивные праздники, районные фестивали, концертные и развлекательные программы в парках и домах культуры.

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