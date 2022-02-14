Куда прятаться в случае ЧС: сколько укрытий есть в Киеве

В столице есть 1500 тысячи пригодных укрытий / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в три раза увеличили количество укрытий: 500 сооружений для работников предприятий и около 4 тысяч сооружений двойного использования (для всех киевлян).

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

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Он уточнил, что если в подвальных и полуподвальных помещениях создали кафе, во время угроз они обязаны открываться и предоставлять убежища людям.

"Если в прошлом году в Киеве было 1500 тысячи пригодных укрытий, то сегодня увеличили их количество в три раза. В фонд защитных сооружений цивильной защиты входят более 500 укрытий, они размещены на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты сотрудников", – сказал Кличко.

В случае ЧС можно укрыться в подземных паркингах, метро, подвалах и полуподвалах.

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Угроза вторжения РФ в Украину

Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск .

. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства. Замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине.

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