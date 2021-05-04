Курил и показывал "факи": в Киеве новый "герой" метро (видео)

Самое невероятное, что у хулигана нашлась группа поддержки – несколько пассажиров согласились ему подкурить

Сомнительная слава подростков, куривших в метро в локдаун, видимо не дает покоя некоторым киевлянам. Во вторник вечером один из них также решил покурить прямо в вагоне поезда.

Об этом сообщает корреспондент сайта "Сегодня".

Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Причем у парня даже нашлась группа поддержки, несколько пассажиров, ехавших рядом согласились ему подкурить.

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Напомним, пару недель назад в киевском метро, куда в то время большинство жителей столицы не могли попасть из-за локдауна, заметили курящими прямо в вагоне двух молодых людей. Причем они впоследствии даже не извинились, а девушка разместила видео, в котором посмеялась над ситуацией, порадовавшись, что она ее прославила.

Впрочем позже стало известно, что столичные полицейские задержали двух куривших в киевском метро.