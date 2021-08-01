Лежал окровавленный возле авто: под Киевом жестоко изрезали таксиста (фото)

На теле мужчины выявили два ножевых ранения в шею и одно в голову

Место происшествия, где изрезали таксиста. Коллаж: "Сегодня"

В Киевской области в селе Крюковщина нашли окровавленного таксиста – его голову пытались проломить камнем.

В полиции Киевской области сайту "Сегодня" подтвердили факт жестокого избиения таксиста.

"Это произошло сегодня в три часа ночи. Сейчас следственный отдел устанавливает все подробности и детали этого дела", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

Мужчину без сознания обнаружили на автодороге возле города Вишневое. Недалеко от него стояло открытое авто.

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Как выяснили правоохранители, 37-летний местный житель работал таксистом. На его теле медики выявили множество ушибов. Мужчину с двумя ножевыми ранениями в шею и одним в голову доставили в Боярскую центральную районную больницу.

Сейчас правоохранители выясняют все детали инцидента.

Ранее мы писали, что в Киеве иностранцы похитили мужчину. Также накануне сообщалось, что в Киеве поймали четырех злоумышленников, которые похитили водителя такси. По данному факту начато досудебное расследование.