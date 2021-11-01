Локдаун, день первый. Как Киев живет с новыми правилами – онлайн (обновляется)

Транспорт в столице работает в обычном режиме, но с условиями / Фото: Коллаж: Сегодня
С 1 ноября столица вошла в красную зону карантина. Теперь ходить в кафе, ТЦ, спортзалы и пользоваться общественным транспортом смогут только вакцинированные.
9:35: А тем временем в метро пустота. На станции "Печерская" – нет пассажиров.
9:30: Полиция вышла также и на проверку документов на центральный автовокзал Киева. Теперь проверки и во внутреннеобластном транспорте, и в городском.
8:29: Полицейские проводят рейды в транспорте – проверяют наличие необходимых документов.
7:43: Посадка в троллейбусы. Пока люди заходят без проблем. Интервал движения обычный.
6:11: На пересадочной станции "Майдан Независимости" пока также никто не проверял документов.
5:40: У станции метро "Вокзальная" до ее открытия традиционно образовалась очередь, но зашли все желающие.
Список новых ограничений в столице
- Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.
- С 1 ноября учебный процесс в школах возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.
- Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
- Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.
- Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.
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