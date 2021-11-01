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Киев с сегодняшнего дня в красной зоне: новые правила карантина

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
1 ноября, 06:00
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С сегодняшнего дня горожане не смогут без сертификата/теста попасть в транспорт, ТРЦ, спортзалы и др
Киевлянам грозят штрафы
Киевлянам грозят штрафы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с сегодняшнего дня действуют ужесточенные карантинные ограничения. Сайт "Сегодня" решил напомнить основные правила.

Список новых ограничений в столице

  • Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.
  • С 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.
  • Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
  • Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.
  • Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.

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Как будет работать транспорт

Сегодня пассажиры на входе в метро увидят объявление о том, что услугами подземки могут пользоваться только граждане, у которых есть при себе отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа, желтый или зеленый COVID-сертификат, или документ, который свидетельствует о выздоровлении от COVID-19.

Так же будет работать и наземный городской транспорт – троллейбусы, трамваи, автобусы и маршрутки.

Как будут работать кафе и рестораны

У кафе и ресторанов в красной зоне есть два выхода из сложившейся ситуации: работать навынос или продолжить работу, обеспечив полную вакцинацию персонала и проверку COVID-сертификатов у посетителей на входе.

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Для работы в красной зоне рестораны должны иметь документы о вакцинации всех работников, и не допускать к работе не вакцинированных сотрудников.

Какие будут штрафы

Тех, кто проигнорирует требование и решит ездить в транспорте без документов, будут штрафовать. Отсутствие документа о прививке или отрицательном тесте у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 кодекса Украины Об административных правонарушениях.

Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 гривен. Ограничения не касаются детей до 18 лет. Они смогут пользоваться городским транспортом без вышеперечисленных разрешительных документов.

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Оштрафовать могут и водителя маршрутки, если он, например, наберет по привычке полный салон пассажиров.

В социальных сетях ширятся слухи, что из-за этого стоимость проезда в городском транспорте может подорожать. Однако в столичной мэрии говорят, что планов поднимать тарифы на проезд в городском транспорте уже сейчас у них нет.

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