Любовь и беби-бум в Киевском зоопарке. ТОП-10 семей животных – фото

В Киевском зоопарке показали семьи животных / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевском зоопарке готовятся к празднику влюбленных – Дню святого Валентина. Ведь любовь есть не только у людей, но и у животных. Питомцы зоопарка очень любвеобильны – кто-то влюблен безответно, кто-то просто одинок, а кто-то купается в любви и радует своим потомством.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Грифы. Фото Киевского зоопарка

Плоды любви

В зоопарке подготовили ТОП-10 семей животных. Одна из них пара гуанако – млекопитающее рода лам семейства верблюдовых (предок одомашненной ламы). Пара сформировалась несколько лет назад.

Гуанако. Фото Киевского зоопарка

Гуанако – животное стройного телосложения, по пропорциям напоминающее оленя или антилопу, но с более вытянутой шеей. Длина тела 120-175 см, длина хвоста – 15-25 см, высота – 90-130 см; вес – 115-140 кг.

"Буквально три недели назад у нашей пары гуанако родился малыш. Это свидетельствует о том, что нам удалось удачно подобрать животных и создать хорошие условия для проживания. Результат – маленький гуанако, который теперь не отходит от мамы – они влюбленная семья", – рассказывает нам гендиректор зоопарка Кирилл Трантин.

Зубры. Фото Киевского зоопарка

За 2021 год в зоопарке создали 53 стабильных пары животных, не считая сезонных пар птиц и живущих колониями.

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Бизоны. Фото Киевского зоопарка

Благодаря комфортным условиям проживания у этих пар за прошлый год появилось более 450 малышей.

Фото Киевского зоопарка

Зубры. Фото Киевского зоопарка

"Наши специалисты приложили много усилий, чтобы получить потомство лемуров, ибисов, диких кошек и других животных. Создание пар и размножение животных – немаловажная часть жизни и работы нашего зоопарка. Ведь если появляется потомство, значит, животным комфортно и спокойно в нынешних условиях проживания", – рассказывает Кирилл Трантин.

Черепахи. Фото Киевского зоопарка

Фото Киевского зоопарка

Что обещают посетителям?

Влюбленные киевляне и гости города смогут попасть в Киевский зоопарк по билету за полцены.

Приматы. Фото Киевского зоопарка

"Мы приглашаем всех на влюбленный уикенд в Киевзоо – суббота, воскресенье и понедельник! Все пары, которые сделают фотографии возле нашей обновленной фотозоны на центральном входе и на парковке, разместят их у себя в социальных сетях с хештегом #ilovekyivzoo, смогут пройти по билету за полцены", – сообщили сайту "Сегодня" в Киевском зоопарке.