Машины просто смяло: в жуткой аварии под Обуховом погиб ребенок (фото)

Под Обуховом произошла страшная авария / коллаж "Сегодня"
В Обуховском районе Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями, которые буквально смяло, в результате погиб ребенок.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
На месте аварии под Обуховом / Фото: Нацполиция
Правоохранители рассказали, что авария произошла вечером в понедельник около 19:00 на перекрестке дорог с. Мировка – с. Гороховое.
Оба автомобиля страшно покорежены / Фото: Нацполиция
По предварительной информации, Nissan Maxima, который ехал по второстепенной дороге, не пропустил автомобиль Skoda Octavia, что привело к столкновению.
В автомобиле Nissan Maxima находилось четыре человека, двое из которых дети. В результате аварии мальчик погиб мальчик 2020 года рождения.
На месте ДТП в Обуховском районе / Фото: Нацполиция
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Почему происходят ДТП
По данным полиции, основная причина автомобильных аварий в Украине – нарушение правил дорожного движения:
- нарушение правил маневрирования – 35 947 случаев;
- превышение безопасной скорости – 20 414 случаев;
- несоблюдение дистанции – 14 675 случаев.
Напомним, в Винницкой области автомобиль Chery Tiggo столкнулся с мотоблоком "Зубр", в ДТП погибла 20-летняя беременная.
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