Машини просто зім'яло: у страшній аварії під Обуховом загинула дитина (фото)

Попередньо смертельно зіткнення сталося через те, що один з автомобілів не пропустив інший, який їхав основною дорогою

Під Обуховом сталася страшна аварія / колаж "Сьогодні"

В Обухівському районі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода з двома автомобілями, які буквально зім'яло, у результаті загинула дитина.

Про це повідомила прес-служба поліції Київської області.

На місці аварії під Обуховом / Фото: Нацполиция

Правоохоронці розповіли, що аварія сталася ввечері в понеділок близько 19:00 на перехресті доріг с. Мирівка – с. Горохове.

Обидва автомобілі страшно пошматувало / Фото: Нацполиция

За попередньою інформацією, Nissan Maxima, який їхав другорядною дорогою, не пропустив автомобіль Skoda Octavia, що призвело до зіткнення.

В автомобілі Nissan Maxima перебувало чотири людини, двоє з яких діти. У результаті аварії загинув хлопчик 2020 року народження.

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На місці ДТП у Обухівському районі / Фото: Нацполиция

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Чому відбуваються ДТП

За даними поліції, основна причина автомобільних аварій в Україні – порушення правил дорожнього руху:

порушення правил маневрування – 35 947 випадків;

перевищення безпечної швидкості – 20 414 випадків;

недотримання дистанції – 14 675 випадків.

Нагадаємо, у Вінницькій області автомобіль Chery Tiggo зіткнувся з мотоблоком "Зубр", у ДТП загинула 20-річна вагітна.

Раніше в Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус, постраждало дев'ять людей.

Ми також писали, що в Дніпрі в аквапарку Happy Day загинув дев'ятирічний хлопчик, який відпочивав там разом з мамою. За попередньою інформацією, дитина потонула у великому басейні, коли мама відійшла.