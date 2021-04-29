Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись грузовик, легковушка и маршрутка (фото)

В Киеве на Севастопольской площади столкнулись легковой автомобиль, маршрутка и грузовик. Удар оказался настолько сильным, что автобус развернулся поперек дороги и полностью перекрыл одну полосу для движения.
Как сообщает корреспондент "Сегодня" Василий Богайчик, пострадала пассажирка маршрутки. Все остальные живы.
На сиденье легковушки обнаружили пустую бутылку вина, вероятно водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: Василий Богайчик, "Сегодня"
Фото: Василий Богайчик, "Сегодня"
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