Масштабные обыски в Киеве: прокуратура сообщила о подозрении 11 коррупционерам

Их подозревают в коррупции – среди них чиновники КГГА, работники и руководители коммунальных и подрядных предприятий

/ Фото: пресс-служба прокуратуры

Киевская городская прокуратура после масштабных обысков в департаментах КГГА и нескольких столичных коммунальных предприятиях сообщила о подозрении 11 лицам.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Уголовные производства, в рамках которых были проведены указанные следственные действия, касающиеся незаконного завладения бюджетными средствами, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, осуществление незаконных поборов с предпринимателей, крышевание нелегального бизнеса и т. д", – говорится в сообщении.

Их проводили в коммунальном объединении "Киевзеленстрой", КП "Спецжитлофонд", в корпорации "Киевавтодор", Департаменте соцполитики, градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов КГГА, КП "Киевгорсвет".

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"На сегодняшний день по результатам проведенных следственных действий вручено сообщение о подозрении 11 лицам, в том числе действующим работникам департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий, в том числе и руководителям", – сообщили в прокуратуре.

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители исследуют изъятую финансовую документацию.

Ранее мы сообщали, что чиновники КГГА систематически требовали деньги за незаконную аренду торговых точек в подземных пешеходных переходах станций метро в Шевченковском, Соломенском, Печерском и Голосеевском районах столицы.