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В Киеве экс-нардеп "крышевал" нелегальную торговлю в подземных переходах (фото)

13 мая, 13:04

Виктория Барановская Виктория Барановская

В преступную группировку входили 20 человек, среди них были еще и действующие и бывшие депутаты Киевского городского совета

/ Фото: пресс-служба прокуратуры

В Киеве прокуратура разоблачила масштабную схему "крышевание" нелегальной торговли в подземных переходах.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители выяснили, что чиновники КГГА систематически требовали деньги за незаконную аренду торговых точек в подземных пешеходных переходах станций метро в Шевченковском, Соломенском, Печерском и Голосеевском районах столицы.

Согласно материалам следствия, в состав преступной группировки входили 20 человек. Среди них бывший народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов, один из руководителей Федерации бокса Украины, который является доверенным лицом экс-нардепа и действующие и бывшие депутаты Киевского городского совета. Они использовали коррупционные связи, для устранения препятствий.

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/ Фото: пресс-служба прокуратуры

Ежемесячно они получали от 5 до 7 миллиона гривен дохода. Отметим, что размер ежемесячной платы с одной торговой точки только за аренду помещений составлял от 10 до 15 тыс. гривен.

Оказалось, что начиная с 2012 года КГГА передала 228 подземных пешеходных переходов частным фирмам. Они должны были сами бороться со стихийной торговлей и ремонтировать переходы.

/ Фото: пресс-служба прокуратуры

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"Одним из таких инвесторов в 2012 году стал депутат Киевсовета, председатель одной из постоянных комиссий, который контролировал значительное количество посреднических структур, что сдавали эти торговые площади в субаренду. При этом, ни один из инвесторов не придерживался своих обязательств: не ремонтировал переходы и не улучшал их техническое состояние, занимаясь лишь организацией", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели 14 одновременных обысков и изьяли документы, черновые записи, а также денежные средства в сумме около 350 тыс. долларов США, из которых 250 тыс. – у бывшего народного избранника.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 УК Украины.

/ Фото: пресс-служба прокуратуры

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Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали двух человек, которые требовали у мужчины 220 тысяч долларов денежного вознаграждения за назначение на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области.

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