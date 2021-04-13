Масштабный пожар под Киевом: пламя охватило всю крышу (видео)

В Киево-Святошинском районе горит частный дом.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
ЧП произошло на улице Шевченко в Святопетровском.
"Спасатели еще в пути, а люди пока пытаются ликвидировать пламя самостоятельно. Надеемся, что никто не травмируется", – говорится в сообщении.
На опубликованном видео видно, что пожар охватил всю крышу дома.
В ГСЧС Киевской области сообщают, что на Киевщине горит хозяйственная двухэтажная постройка.
"Ликвидация пожара продолжается. В тушении огня задействовано три пожарных спецавтомобиля и 14 спасателей. Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет", – рассказали в ГСЧС Киевской области.
Ранее мы писали, что под Киевом в смертельном пожаре погиб ребенок.
Напомним, недавно в Киеве был крупный пожар – горели плавучие дачи.
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