"Менеджер по смеху". В Киеве ищут работника, который будет хохотать над шутками шефа

В вакансии отметили, что шеф очень переживает, когда на его шутки не реагируют / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевское маркетинговое агентство BDC Consulting ищет человека, который должен смеяться над шутками руководителя в рабочих чатах и на онлайн-митингах.

Вакансия размещена на сайте Work.ua.

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Основным требованием к потенциальному сотруднику является бурная реакция на шутки.

"СЕО компании – увлеченный человек "с потрясающим чувством юмора" – как он сам говорит. Наш руководитель сильно переживает, когда на его шутки в общих чатах нет реакций. Эти волнения оседают тяжелым грузом на культуре компании, а также бонусном фонде, в связи с чем мы срочно ищем человека, который будет поддерживать настроение руководителя и его веру в искрометный талант", – говорится в вакансии.

Обязанности "менеджера по смеху"

В обязанности кандидата на должность входят:

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мониторинг и быстрое реагирование на шутки CEO в общем чате в Telegram и Slack;

громкий смех в ответ на шутки СЕО на онлайн-митингах;

умение всегда поддержать разговор о криптовалютах;

активная поддержка творческих инициатив начальника, независимо от качества его идей;

активное расширение круга коллег, лояльных к юмору руководителя.

Кроме этого, от будущего сотрудника требуют понимания специфики работы. Человек должен заразительно смеяться, чтобы побудить этим делать так же и других людей в коллективе.

"Прикрепите, пожалуйста, аудиозапись вашего смеха к этому отклику. Будет преимуществом опыт участия в КВН или стендап-шоу", – отметили в резюме.

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Секретная должность

Должность официально будет звучать как "менеджер по инновациям".

"И никто в компании, включая СЕО, не должен догадываться о вашей истинной функции. Подписание NDA с большими штрафами обязательно", - добавили в описании вакансии.

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