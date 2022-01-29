"Менеджер зі сміху". У Києві шукають працівника, який реготатиме над жартами шефа

У вакансії зазначили, що шеф дуже хвилюється, коли на його жарти не реагують / Фото: Колаж: Сьогодні

Українців здивувала нова вакансія, на яку шукають працівника у Києві. Маркетингове агентство шукає людину, яка має сміятися з жартів керівника в робочих чатах та на онлайн-мітингах. Одна з вимог для прийняття на роботу – надіслати запис свого сміху.

Вакансія розміщена на сайті Work.ua.

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Основною вимогою до потенційного співробітника є бурхлива реакція на жарти.

"СЕО компанії – захоплена людина "з приголомшливим почуттям гумору" – як вона сама каже. Наш керівник сильно переживає, коли на його жарти у спільних чатах немає реакцій. Ці хвилювання осідають важким тягарем на культурі компанії, а також бонусному фонді, у зв'язку з чим ми терміново шукаємо людину, яка підтримуватиме настрій керівника та його віру в іскрометний талант", – йдеться у вакансії.

Обов'язки "менеджера зі сміху"

До обов'язків кандидата на посаду входять:

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моніторинг та швидке реагування на жарти CEO у загальному чаті в Telegram та Slack;

гучний сміх у відповідь на жарти СЕО на онлайн-мітингах;

вміння завжди підтримати розмову про криптовалюти;

активна підтримка творчих ініціатив начальника незалежно від якості його ідей;

активне розширення кола колег, лояльних до гумору керівника.

Крім того, від майбутнього співробітника вимагають розуміння специфіки роботи. Людина має заразливо сміятися, щоб спонукати цим робити так само й інших людей у колективі.

"Прикріпіть, будь ласка, аудіозапис вашого сміху до цього відгуку. Буде перевагою досвід участі у КВК або стендап-шоу", – зазначили у резюме.

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Секретна посада

Посада офіційно звучатиме як "менеджер з інновацій".

"І ніхто в компанії, включаючи СЕО, не повинен здогадуватися про вашу справжню функцію. Підписання NDA з великими штрафами обов'язково", – додали в описі вакансії.

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