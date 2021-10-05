Метро и кафе – только с COVID-сертификатом? Как Киев будет жить в красной зоне

В Киеве готовятся к ужесточению карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве власти уже рассматривают возможные варианты того, как столица будет жить в условиях красной зоны карантина. Тем временем практически все пациенты в больницах не были вакцинированы.

Об этом мэр города Виталий Кличко заявил в интервью "РБК Украина".

Реклама

99% тяжелых больных не получали прививку

"Я очень надеюсь, что мы не дойдем до показателей заболеваемости прошлого года, которые стали, на самом деле, очень сильным ударом для экономики нашего города, по семейному бюджету каждого киевлянина", - сказал он.

Кличко отметил, что в столице более 1,7 млн человек вакцинированы хотя бы одной дозой. Мэр подчеркнул, что 99% людей, которые находятся в больницах с коронавирусом – это те, кто не вакцинирован.

Реклама

"Мы не можем заставить людей (вакцинироваться, – Ред.), но можем создать такие условия, что человек сможет работать, только если будет вакцинирован, если будет защищен и безопасен для окружающих", - заявил Виталий Кличко.

Что будет с карантином в столице?

Поскольку в Украине и Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом, столичные власти уже разрабатывают алгоритм дальнейшего ужесточения правил. Чиновники учитывают опыт других стран.

"Например, когда только при наличии QR-кода о вакцинации человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей и распространения инфекции", - объяснил Кличко.

Кроме того, новые ограничения могут касаться и проезда в общественном транспорте. За соблюдением правил будет следить полиция с Муниципальной вартой, а также сотрудники коммунальных предприятий.

"Мы не хотим такого варианта. Но в случае резкого ухудшения ситуации – для того, чтобы не вводить полный локдаун, как это было в прошлом году, мы рассматриваем различные возможные гибридные ограничения", - добавил глава города.