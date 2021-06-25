Метро на Троещину. Эксперт рассказал о ходе строительства новых станций киевского метрополитена

Работы по возведению новой Подольско-Вигуровской ветки не начались, так как тендер еще не объявили

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве до сих пор не стартовали работы по строительству новой Подольско-Вигуровской линии метрополитена на Троещину, хотя в КГГА накануне заявили, что работы по возведению новой линии подземки уже начались.

Об этом сообщает Depo.Киив.

Эксперт по строительству Олег Тоцкий заявил, что строительство метро на Троещину еще не началось. Поскольку тендер на строительство новой линии подземки не был объявлен и разыгран.

По его словам, сейчас в метро только обустроили конструкции на нижнем ярусе Подольско-Воскресенского моста. Но они строятся по титулу переправы и в рамках ее строительства.

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А в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" сообщили, что сейчас продолжается выполнение подготовительных работ по строительству конструкций перегонных тоннелей метрополитена, работы по устройству насыпи под конструкции метро и дорожного покрытия на территории Русановских садов, а также земляные работы. Кроме того, уже построены фундаменты и опоры путепровода через железную дорогу.

Напомним, что в КГГА заявляют. что строительство метро на Троещину начнут после открытия Подольско-Воскресенского моста и займет это 4-5 лет.

Ранее мы сообщали, что в Киеве продолжается строительство метро на Виноградарь . Сайт "Сегодня" поинтересовался, как идет строительство тоннеля от станции метро "Мостицкая" до станции "Сырец", сколько метров уже пройдено щитом "Галина" и когда начнется строительство второго тоннеля.