Станцию киевского метрополитена на Виноградарь обещают открыть до конца года

А вот из метро на Троещину нужно подождать, сначала нужно достроить Подольско-Воскресенский мост – через него пройдет линия

Фото: "Киевметрострой"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что до конца года построят и откроют минимум одну станцию метро на Виноградарь.

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Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Что касается метро, то я постоянно проверяю. У немцев есть хорошая пословица: "Доверие – хорошо, но контроль – это всегда лучше". Поэтому лично выезжаю на все ключевые объекты, воочию проверяю каждый. Неоднократно выезжал на строительство ветки метро", – сказал мэр.

По его словам, с 1300 метров под землей уже более 900 метров проложено, пока осталось еще несколько важных вещей.

"Там немного есть нарушения по срокам. Но компания "Киевметрострой" гарантирует, что к концу года мы сможем открыть станцию", – заявил Кличко.

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По метро на Троещину Кличко заявил, что без открытия Подольско-Воскресенского моста строить метро невозможно.

"Мост соединяет, так как это не только мост. В "теле" моста – линия метро. Сейчас идут проектные работы, я не буду рассказывать сказок, но вопрос строительства метро – это, я думаю, 4-5 лет. Это – непростое направление", – сказал мэр.

Ранее мы сообщали, что в Киеве продолжается строительство метро на Виноградарь. Сайт "Сегодня" поинтересовался, как проходит строительство тоннеля от станции метро "Мостицкая" до станции "Сырец". Сколько метров уже пройдено щитом "Галина" и когда начнется строительство второго тоннеля?