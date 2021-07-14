"Мне пох*й, кто тебя там ждет". В Киеве таксист Bolt нахамил пассажирке (видео)

В полиции рассказали, что действия водителя можно расценивать как мелкое хулиганство

Девушка снимала мужчину на скрытую камеру. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве девушка вызвала такси сервиса Bolt и просила таксиста подъехать к ней, поскольку он проехал мимо, а у нее в руках были тяжелые сумки. Однако водитель авто решил, что пассажирка неправа, и начал ее оскорблять. Она снимала все на камеру.

Видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.

Таксист в грубой форме разговаривал с девушкой, на все ее реплики отвечал нецензурной бранью.

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"Ты не вызвала такси, а только зарегистрировала поездку. Почитай, бл*ть, условия. Какие нах*й деньги с твоей карточки? Я причем здесь? Отмени поездку", – кричит он.

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Пассажирка сказала, что вызовет копов. Однако в полиции Киева "Сегодня" сообщили, что за вчерашний и сегодняшний день жалоб на водителей, которые работают в системе такси Bolt, не поступало.

"Таких заявлений от граждан в Киеве в полицию не поступало. К дежурным никто не обращался. Возможно, женщина оставляла жалобу в службу поддержки такси. Но в полицию с таким заявлением никто не обращался", – рассказали нашему корреспонденту в полиции Киева.

Там отмечают, что подобные конфликты решаются на уровне службы поддержки данного перевозчика. Хотя соглашаются, что действия таксиста, в частности, использование ненормативной лексики, можно расценивать, как мелкое хулиганство. Но это еще необходимо доказать, чтобы привлечь таксиста к ответственности.

Ранее мы писали, что в Киеве таксист забрызгал баллончиком и пытался сбить пассажирку.

Также мы сообщали, что во Львовской области парень порезал таксиста – ему провели две операции.