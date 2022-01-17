Многоэтажку в Киеве атаковали тараканы и мыши. Мы узнали, что делать в таких случаях

Жители многоэтажек в платежке за квартплату платят за проведение дератизации и дезинфекции. / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевляне жалуются, что 12-этажный жилой дом на столичной Оболони атакуют мыши и тараканы. Насекомые и грызуны пробираются в квартиры жильцов в поисках пищи.

"Из 96 квартир в доме 75 уже заселены этими гадами", – пишут в социальных сетях.

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Отмечается, что жильцы писали много жалоб, обращались в коммунальные службы, но это не принесло желаемого результата.

Кто должен истреблять тараканов и мышей?

До 2010 года вопросами дератизации и дезинфекции занималась санэпидслужба, но теперь эта задача возложена исключительно на балансодержателя объекта или территории, а функция контроля – на органы местной власти.

Места общего пользования

В Госпродпотребслужбе Киева отмечают, что каждый жилец многоэтажки, внося квартплату, платит и за проведение дератизации и дезинфекции.

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"Люди платят за это ежемесячно в своих платежках. То есть подъезд, придомовая территория и места общего пользования должны быть в порядке. За это отвечает балансодержатель дома – жэк, ОСМД. Они должны выполнять работы по выведению тараканов, мышей, комаров", – поясняет Олег Рубан.

Зачистка квартиры-очага

Если "живность" завелась в квартире, за это отвечает непосредственно хозяин квартиры.

"Он должен следить за порядком в своем жилье. И в случае необходимости проводить там дезинфекционные мероприятия. Если люди не соблюдают в квартире элементарные санитарные условия, то там, конечно, могут завестись не только мыши и тараканы", – пояснил нам глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он добавляет, что если в доме на Богатырской есть жилец, который превратил свое жилье в притон для тараканов и мышей, то сотрудникам жэка необходимо начинать работы по дезинфекции именно с этого очага обитания насекомых и грызунов. А после этого выполнять работы комплексно по всему дому.

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