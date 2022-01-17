Багатоповерхівку в Києві атакували таргани та миші. Ми дізналися, що робити у таких випадках

Жителі багатоповерхівок у платіжці за квартплату платять за проведення дератизації та дезінфекції. / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни скаржаться, що 12-поверховий житловий будинок на столичній Оболоні атакують миші та таргани. Комахи та гризуни пробираються до квартир мешканців у пошуках їжі.

"З 96 квартир у будинку 75 вже заселені цими гадами", – пишуть у соціальних мережах.

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Зазначається, що мешканці писали багато скарг, зверталися до комунальних служб, але це не дало бажаного результату.

Хто повинен винищувати тарганів та мишей?

До 2010 року питаннями дератизації та дезінфекції відала санепідслужба, але тепер це завдання покладено єдино на балансоутримувача об'єкта чи території, а функція контролю – на органи місцевої влади.

Місця загального користування

У Держпродспоживслужбі Києва зазначають, що кожен мешканець багатоповерхівки, коли платить за квартплату, вносить гроші і за проведення дератизації та дезінфекції.

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"Люди платять за це щомісяця у своїх платіжках. Тобто під'їзд, прибудинкова територія та місця загального користування повинні бути в порядку. За це відповідає балансоутримувач будинку – ЖЕК, ОСББ. Вони повинні виконувати роботи з виведення тарганів, мишей, комарів", – пояснює Олег Рубан.

Зачистка квартири-осередку

Якщо живність завелися в квартирі, то за це відповідає безпосередньо господар квартири.

"Він повинен стежити за порядком у своєму житлі. І в разі потреби проводити там дезінфекційні заходи. Якщо люди не дотримуються у квартирі елементарних санітарних умов, то там, звичайно, можуть завестися не тільки миші та таргани", – пояснив нам голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він додає: якщо в будинку на Богатирській є мешканець, який перетворив своє житло на притон для тарганів та мишей, то співробітникам ЖЕКу слід починати роботи з дезінфекції саме з цього осередку проживання комах та гризунів. А вже після цього виконувати роботи комплексно по всьому будинку.

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