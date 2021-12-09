Могло быть заказное убийство. СБУ нашла тело убитого водителя BlaBlaCar Познякова

Тело Тараса Познякова нашли спустя пять лет после исчезновения / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины обнаружила тело водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, который исчез еще в 2016 году. Правоохранители заявили, что это могло быть заказное убийство.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в СБУ.

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Погибшего нашли на трассе "Житомир – Киев".

Фото СБУ

"Его нашли еще когда было тепло, но тело было неопознанным. Сейчас закончилась экспертиза и стало понятно, что это труп этого человека", – сообщили нам в пресс-службе.

Правоохранители отметили, что найти место захоронения тела Тараса Познякова было сложно, потому что за пять лет рельеф там сильно изменился – была стройка, стихийная свалка, наслоение почвы. Для поисков использовали тяжелую технику и георадар.

Фото СБУ

"В настоящее время сотрудниками СБУ найден труп Тараса Познякова, получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершение убийства", – добавили в СБУ.

Фото СБУ

Предварительно уголовное производство квалифицировано по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство.

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Что известно о смерти Познякова?