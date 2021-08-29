Мощный ливень затопил Киев (фото, видео)

Ливень охватил всю столицу. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве из-за мощного ливня затопило районы города. Некоторые улицы буквально превратились в реки. "Утонули" несколько машин.

Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в соцсетях. Кроме того, из-за сильных потоков воды ограничена видимость.

В ближайший час и до конца суток 29 августа в столице ожидается гроза, в связи с чем в Киеве был объявлен I (желтый) уровень опасности, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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"Напоминаем, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.п. необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103. В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19", – говорится в сообщении.

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