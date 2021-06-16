Мужчина с ружьем ограбил ювелирку: в киевском метрополитене заметили вора (фото, видео)

Киевский ювелирный завод предлагает вознаграждение в сумме 100 тысяч гривен за любую информацию про злоумышленника

В столичном метро камеры зафиксировали грабителя ювелирного магазина. Фото: скрин

В Киеве копы разыскивают мужчину, который ограбил ювелирный магазин. Ранее злоумышленника заметили в киевском метрополитене.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

За любую информацию, которая поможет раскрыть преступление, Киевский ювелирный завод предлагает вознаграждение в сумме 100 тыс. гривен.

"Разбойное нападение произошло 22 мая текущего года. В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, следователи и оперативники начали необходимые меры по установлению личности злоумышленника", - говорится в сообщении.

В Голосеевском районе мужчина зашел в ювелирный магазин и, угрожая предметом, похожим на ружье, забрал ювелирные украшения с витрины и убежал.

Приметы злоумышленника: рост 180-185 см, среднего телосложения, был одет в синие джинсы и серую футболку.

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"Кто обладает какой-либо информацией, которая поможет в раскрытии преступления, звоните по телефонам: (068) 660-10-61, (093) 370-30-89 или по спецлинии 102", – добавляют в полиции.

Ранее мы писали, что в Киеве на улице Евгения Харченко в Дарницком районе неизвестные ударили мужчину и отобрали сумку, где было почти 5 миллионов гривен.

Также напомним, в Харьковской области работницы почты украли целый мешок с пенсиями.