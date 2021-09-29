На 23%. В Броварах вырос тариф на отопление для населения

Мэр города лично сообщил об этом в Сети / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине совсем скоро стартует отопительный сезон. В Броварах (Киевская область)тарифы на отопление для населения вырастут на 23%, но половину будут компенсировать из бюджета.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко в Facebook.

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"Экономически обоснованный тариф для населения вырастет на 23% по сравнению с прошлогодним. При таких условиях стоимость одной Гкал составит 2 256,23 грн. Такой рост для населения достаточно ощутим, для большинства – новый тариф просто является непосильным. Поэтому мы приняли решение минимизировать финансовую нагрузку на броварчан и зафиксировать увеличение на минимально возможной отметке 12%. Все остальное компенсирует бюджет", – написал Сапожко.

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Как говорит мэр, горсовет должен также отдельно проголосовать за выделение средств для компенсации "Броварытепловодоэнергия" разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным.

"Обращаюсь к каждому депутату с просьбой единогласно поддержать это решение. Это решение не политическое, это решение необходимо для поддержки каждой броварской семьи. Поэтому нужно отбросить любые политические составляющие и принять решение в пользу каждого жителя нашей общины", – добавил он.

Тарифы во время отопительного сезона

Ранее в эфире телеканала "Украина 24" Чернышев заверил, что цены на газ для населения во время отопительного сезона расти не будут и останутся на том уровне, на котором были и прошлой зимой.

В то же время в Европе бушует газовый кризис, цены на голубое топливо пересекли рекордную отметку в 1000 долл.

И хотя украинцы будут платить фиксированную цену за газ, кризис в ЕС не пройдет мимо незаметно.

Ранее мы писали:

Природный газ используется при производстве практически всех товаров и в зависимости от того, какая часть задействована при производстве – цена на товар может возрасти даже в Украине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время летней пресс-конференции заверил, что собственная добыча газа в Украине полностью покроет нужды населения в преддверии осенне-зимнего периода.