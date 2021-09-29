На 23%. У Броварах зріс тариф на опалення для населення

Мер міста особисто повідомив про це в Мережі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зовсім скоро стартує опалювальний сезон. У Броварах (Київська область) тарифи на опалення для населення зростуть на 23%, але половину компенсуватимуть з бюджету.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко в Facebook

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"Економічно обґрунтований тариф для населення зросте на 23% в порівнянні з торішнім. За таких умов вартість однієї Гкал становитиме 2 256,23 грн. Таке зростання для населення досить відчутне, для більшості – новий тариф просто непосильний. Тому ми прийняли рішення мінімізувати фінансове навантаження на броварчан і зафіксувати збільшення на мінімально можливій позначці 12%. Все інше компенсує бюджет", – написав Сапожко.

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Як каже мер, міськрада повинна також окремо проголосувати за виділення коштів для компенсації "Броваритепловодоенергія" різниці між встановленим тарифом та економічно обґрунтованим.

"Звертаюся до кожного депутата з проханням одноголосно підтримати це рішення. Це рішення не політичне, це рішення необхідно для підтримки кожної броварської сім'ї. Тому потрібно відкинути будь-які політичні складові і прийняти рішення на користь кожного жителя нашої громади", – додав він.

Тарифи під час опалювального сезону

Раніше в ефірі телеканалу "Україна 24" Чернишов запевнив, що ціни на газ для населення під час опалювального сезону не зростатимуть і залишаться на тому рівні, на якому були і минулої зими.

У той же час в Європі бушує газова криза, ціни на блакитне паливо перетнули рекордну позначку в 1000 дол.

І хоча українці платитимуть фіксовану ціну за газ, криза в ЄС не пройде повз непомітно.

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Природний газ використовується при виробництві практично всіх товарів і залежно від того, яка частина задіяна при виробництві – ціна на товар може зрости навіть в Україні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час літньої пресконференції запевнив, що власний видобуток газу в Україні повністю покриє потреби населення напередодні осінньо-зимового періоду.