На 800 тыс. грн! В Киеве замначальника Укрпочты воровала марки

В Киеве экс-заместитель начальника одного из отделений «Укрпочты» попалась на краже. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве экс-заместитель начальника одного из отделений Укрпочты незаконно завладела имуществом почти на 800 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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Замначальника отделения Укрпочты с июля по август 2019 года присвоила почтовые марки на общую сумму около 800 тысяч гривен.

В результате злоумышленнице вручили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины – завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

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