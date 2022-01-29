На 800 тис. грн! У Києві заступниця начальника Укрпошти крала марки

У Києві ексзаступницю начальника одного з відділень «Укрпошти» піймали на крадіжці. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві ексзаступниця начальника одного з відділень Укрпошти незаконно заволоділа майном майже на 800 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Києва

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Заступниця начальника відділення Укрпошти з липня по серпень 2019 року привласнила поштові марки на загальну суму близько 800 тисяч гривень.

Внаслідок зловмисниці вручили підозру за ч. 5 ст. 191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі дії з кримінального провадження тривають.

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Як українців обкрадають через Укрпошту

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