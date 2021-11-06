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На Байковом кладбище исчезла скульптура художника Пламеницкого

Юлия Гаврилюк
6 ноября, 10:59
Портрет Анатолия Пламеницкого сделал украинский скульптор Виктор Гречаник

Портрет увековечивал память о выдающемся человеке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Байковом кладбище пропал портрет украинского художника Анатолия Пламеницкого.

Об этом пишет Национальный союз художников Украины в Facebook.

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Портрет был установлен на Байковом кладбище. Но дочь Пламеницкого сообщила, что этот памятник исчез.

"Этот портрет увековечивал память о выдающемся человеке, был важным для семьи", – сказала Екатерина Пламеницкая.

Это еще и известное произведение определенного периода украинского искусства.

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"Не так много скульптурных произведений такого уровня мы имеем в сокровищнице украинской культуры. Пока не знаю, как искать или восстанавливать этот портрет. Но хочу распространить информацию: возможно, кто-то где-то увидит эту скульптуру", – говорится в сообщении.

Кто такой Пламеницкий

Родился 19 ноября 1920 года в селе Ягодное ныне Грачевский район Оренбургской области России. В 1953 году окончил Киевский художественный институт. С 1963 года преподавал в Киевском художественном институте с 1977 года – профессор. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. Жил в Киеве.

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Художник с большой любовью и мастерством создавал красочные, насыщенные цветами пейзажи Украины, в частности, многочисленные мотивы седневской серии – именно они принесли Анатолию Пламеницкому славу ведущего пейзажиста Украины.

Художник умер 10 сентября 1982 года.

Произведения

  • "Незабываемое. 1943" 1963.
  • "Мрачный день" 1975.
  • "В Сибирь. М. Волконская" 1957.
  • Портрет Евгении Пламеницкой 1960 года.
  • "За сыновей погибших. В День победы" 1967.
  • "Мать" 1961.
  • "Вечер" 1957.
  • "Тарас Шевченко в Нижнем Новгороде" 1964г.
  • "Дождик" 1960.
  • "Сергей Есенин" 1966.
  • "В день выборов" 1971 года.
  • "Вечером" 1978.
  • "Саласпилский мемориал" 1980.

На Байковом кладбище участились случаи вандализма

На преступников охранники идут с пустыми руками, по ночам патрулировать помогают собаки – это единственное спецсредство охраны Байкового кладбища.

Без аксессуаров здесь оставили памяти памятник известному актеру Николаю Гринько, который играл во многих известных фильмах, в том числе и в "Приключениях Электроника", где исполнял роль профессора. Сначала памятник актеру опирался на зонтик, но он был из меди и не выдержал натиска охотников за драгоценными металлами – его спилили. Вместо бронзового поставили гипсовый зонт. Его вандалы просто разбили.

Элементы отделки на Байковом крадут регулярно. Не брезгуют воровать даже с могил людей-символов, таких как Леся Украинка.

Руководство Байкового утверждает, что часто элементы находят в соседних пунктах приема металла. В том, который находится рядом с кладбищем, утверждают, что детали с могил не принимают и возмущаются обвинениями в подобном.
В качестве доказательства того, что краденого с кладбища не берут показывает состав того, принятого.

Однако правоохранители, которые время от времени устраивают рейды такими пунктами приема, говорят, что иногда там действительно удается найти украденное с Байкового.

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