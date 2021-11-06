На Байковом кладбище исчезла скульптура художника Пламеницкого

Портрет увековечивал память о выдающемся человеке / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на Байковом кладбище пропал портрет украинского художника Анатолия Пламеницкого.
Об этом пишет Национальный союз художников Украины в Facebook.
Портрет был установлен на Байковом кладбище. Но дочь Пламеницкого сообщила, что этот памятник исчез.
"Этот портрет увековечивал память о выдающемся человеке, был важным для семьи", – сказала Екатерина Пламеницкая.
Это еще и известное произведение определенного периода украинского искусства.
"Не так много скульптурных произведений такого уровня мы имеем в сокровищнице украинской культуры. Пока не знаю, как искать или восстанавливать этот портрет. Но хочу распространить информацию: возможно, кто-то где-то увидит эту скульптуру", – говорится в сообщении.
Кто такой Пламеницкий
Родился 19 ноября 1920 года в селе Ягодное ныне Грачевский район Оренбургской области России. В 1953 году окончил Киевский художественный институт. С 1963 года преподавал в Киевском художественном институте с 1977 года – профессор. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. Жил в Киеве.
Художник с большой любовью и мастерством создавал красочные, насыщенные цветами пейзажи Украины, в частности, многочисленные мотивы седневской серии – именно они принесли Анатолию Пламеницкому славу ведущего пейзажиста Украины.
Художник умер 10 сентября 1982 года.
Произведения
- "Незабываемое. 1943" 1963.
- "Мрачный день" 1975.
- "В Сибирь. М. Волконская" 1957.
- Портрет Евгении Пламеницкой 1960 года.
- "За сыновей погибших. В День победы" 1967.
- "Мать" 1961.
- "Вечер" 1957.
- "Тарас Шевченко в Нижнем Новгороде" 1964г.
- "Дождик" 1960.
- "Сергей Есенин" 1966.
- "В день выборов" 1971 года.
- "Вечером" 1978.
- "Саласпилский мемориал" 1980.
На Байковом кладбище участились случаи вандализма
На преступников охранники идут с пустыми руками, по ночам патрулировать помогают собаки – это единственное спецсредство охраны Байкового кладбища.
Без аксессуаров здесь оставили памяти памятник известному актеру Николаю Гринько, который играл во многих известных фильмах, в том числе и в "Приключениях Электроника", где исполнял роль профессора. Сначала памятник актеру опирался на зонтик, но он был из меди и не выдержал натиска охотников за драгоценными металлами – его спилили. Вместо бронзового поставили гипсовый зонт. Его вандалы просто разбили.
Элементы отделки на Байковом крадут регулярно. Не брезгуют воровать даже с могил людей-символов, таких как Леся Украинка.
Руководство Байкового утверждает, что часто элементы находят в соседних пунктах приема металла. В том, который находится рядом с кладбищем, утверждают, что детали с могил не принимают и возмущаются обвинениями в подобном.
В качестве доказательства того, что краденого с кладбища не берут показывает состав того, принятого.
Однако правоохранители, которые время от времени устраивают рейды такими пунктами приема, говорят, что иногда там действительно удается найти украденное с Байкового.
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